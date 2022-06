Chiellini sicuro: “L'Inter era più forte del Milan”

Milan e Inter si sono giocate lo scudetto fino all'ultima giornata e, secondo Giorgio Chiellini , alla fine non ha vinto la più forte. Il difensore centrale che ha appena lasciato la Juve per andare a giocare in Mls con Los Angeles, nello speciale di Dazn dedicato al campionato di Serie A, è sicuro che il titolo se lo sia fatto sfuggire la squadra di Inzaghi .

Chiellini: “L'Inter aveva la base di lavoro di Conte”

Chiellini dice infatti: “Penso che l'Inter sia più forte del Milan”. Ricorda, Giorgio, di quando alla Juve arrivò Allegri e si trovò una squadra già plasmata da Antonio Conte: “Inzaghi ha trovato la base di lavoro di Conte, ma Milan e Napoli potevano darle fastidio”. Fastidio che ha addirittura portato allo scudetto rossonero, con l'Inter a mordersi le mani come prima delle battute.

La Juve alla fine ha chiuso quarta, stagione deludente, quanto basta per andare in Champions. Ma anche qui le cose potevano essere diverse: "Noi, paradossalmente, nella partita migliore dell'anno contro i nerazzurri abbiamo perso immeritatamente e lì è finita la nostra grande rincorsa che probabilmente sarebbe stata a vuoto perché il Milan sarebbe arrivato in fondo, ma ci avrebbe permesso di giocarcela". Non è successo: la squadra di Allegri riproverà nella prossima stagione a inserirsi di nuovo nei discorsi scudetto.