Juve, idea Paredes per dare libertà a Locatelli

TORINO - Il timone a Paredes. L’idea prende sostanza alla Continassa: consegnare le redini della Juve all’argentino del Paris Saint Germain. Il centrocampo bianconero necessita di una iniezione di qualità e l’opera di rinnovamento del reparto non si fermerà all’innesto di Pogba. L’intenzione della dirigenza juventina è di consegnare a Max Allegri un giocatore che possa aggiungere palleggio, personalità, esperienza internazionale e fisicità da piazzare davanti alla difesa. Al timone, appunto. Il risvolto tattico non sarebbe indifferente perchè consentirebbe al tecnico di impiegare Locatelli e Pogba da mezzali, in modo da avere maggiori inserimenti offensivi dalla mediana. Leandro Paredes potrebbe essere la soluzione ideale, insomma, per completare il restyling del centrocampo e in tal senso si sta muovendo la società. L’argentino, in questi giorni in vacanza a Ibiza con l’altro grande obiettivo dei bianconeri, Di Maria, e Lo Celso, andrà in scadenza nel 2023. Il rinnovo, al momento, non è una priorità per il Psg e quindi, a meno di cambi di programma, questa è l’ultima sessione estiva utile per il club parigino per fare cassa. Al contrario, l’eventualità di perderlo da svincolato, e quindi a zero, tra un anno, sarebbe dietro l’angolo. Paredes, dal canto suo, ha dichiarato recentemente di non volersi muovere dalla capitale francese ma la Juve ha riaperto il dialogo con il club parigino, che non ha chiuso la porta alla discussione. La richiesta però si aggira sui 20 milioni: troppi, secondo i bianconeri, per un giocatore che andrà in scadenza il prossimo anno.