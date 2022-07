Vlahovic, eleganza in vacanza: ma Perin lo bacchetta...

Ultimi scampoli di vacanza per Dusan Vlahovic , ormai pronto per iniziare la prima stagione intera con la maglia della Juventus.

Vlahovic, relax a Ibiza prima dell'inizio della stagione

L’attaccante serbo, reduce dal primo semestre agrodolce con la Juve, con un ottimo avvio e una brusca frenata nel rendimento nella parte finale della stagione, si sta rilassando a Ibiza, provando però a strizzare l’occhio all’eleganza. O almeno questo è stato il tentativo da parte dell’ex Fiorentina, che ha pubblicato su Instagram un selfie estremamente “fashion” con un look rigorosamente bianconero, anche se particolarmente naif: giacca nera, pantalone bianco e scarpe rigorosamente bianconere. Il tutto condito con occhiali da sole e uno sguardo decisamente intenso.

Vlahovic arbiter elegantiarum? Perin dissente...

Tutto perfetto, quindi? Quasi, visto che non tutti i commenti illustri al post hanno promosso l’outfit di Dusan Vlahovic. Se Matias Soulé, la stella della Juve Under 23 che nell’ultima stagione si è anche affacciato in prima squadra ha commentato con un emblematico “Madre Mia”, le critiche sono arrivate da Mattia Perin, inflessibile in tema d’eleganza: “Tutto più o meno bene fra, se mettevi anche una maglia sotto la giacca eri perfetto!” ha scritto il secondo portiere bianconero.