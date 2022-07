Dybala ancora con Pogba: vacanze infinite per argentino e francese

Rieccoli in coppia: Paulo Dybala e Paul Pogba , in vacanza, fanno coppia fissa, quella che non potranno fare di nuovo nella Juve visto che il destino (o meglio, Arrivabene ) li ha divisi. Uno è tuttora in cerca di squadra dopo la scadenza del suo contratto con i bianconeri, l'altro scalpita per ricominciare invece l'avventura con la Signora. In vacanza, però, i due continuano a mostrarsi uno vicino all'altro sui social.

Non sono pochi i tifosi bianconeri che avrebbero voluto rivedere insieme i due in campo. Qualcuno li definisce nostalgici, qualcun altro addirittura 'vedove'. Di Dybala, naturalmente. Che la dirigenza ha deciso di non riconfermare perché fuori dal progetto. La Joya, che sembrava vicinissima all'Inter, al momento è ancora in cerca di un accordo. Che sia con i nerazzurri (che restano i favoriti) o con un'altra squadra. Pogba ha deciso di andarsene dallo United a parametro zero come fece la prima volta che approdò alla Juve. Anche allora proveniente dal Manchester.