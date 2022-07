Calciomercato Juve, torna il pressing su Molina

TORINO - Partita la giostra, non si ferma più. Il caso De Ligt ha innescato un effetto domino che sta stravolgendo il mercato bianconero, raddoppia il buco in difesa ma raddoppiano anche le operazioni in entrata da poter effettuare. Un mercato in entrata tutto nuovo che incastrandosi con le tante altre operazioni in uscita da dover comunque sbloccare, può portare anche a opportunità per completare la rosa: l'ultima idea della squadra mercato bianconera conduce a Daniele Verde dello Spezia, 8 gol e 6 assist la scorsa stagione, profilo individuato tra quelli utili per allargare le rotazioni sulle ali.

Molina e Cambiaso

A proposito di fasce, proprio in questi giorni si è riaccesa la pista per arrivare a Nahuel Molina dell'Udinese: l'esterno argentino è da tempo stato individuato come l'uomo giusto per raccogliere l'eredità di Juan Cuadrado, anche nel caso il colombiano dovesse restare regolarmente al suo posto pure la prossima stagione. La valutazione del club friulano è ancora alta, più vicina ai 30 milioni che ai 25. L'intenzione della Juve è però quella di giocare d'anticipo rispetto alla concorrenza (Atletico Madrid e non solo), cercando una formula conveniente e puntando ad abbattere il più possibile la richieste dell'Udinese: sul piatto per ora una proposta da 15 milioni più bonus, che salvo sorprese verrà respinta al mittente ma rappresenta pur sempre l'inizio di una trattativa. E Andrea Cambiaso? Resta un obiettivo concreto, anzi resta a un passo: rientrato dalle vacanze, Radu Dragusin oggi dovrà dare una risposta al Genoa, ma anche senza il rumeno l'esterno dovrebbe passare alla Juve. Che poi valuterà le tante richieste di prestito già arrivate per Cambiaso, ci sono Bologna e Salernitana in pole position.

Paredes e Morata

Anche a centrocampo si punta ora al secondo colpo, aspettando di sbloccare almeno una cessione tra quelle in programma (Arthur primo della lista, è attorno ad Adrien Rabiot che c'è più fermento) è tornato Leandro Paredes rapidamente in cima all'elenco degli obiettivi: il Psg apre alla cessione, la Juve pensa a uno scambio, situazione in divenire da tenere particolarmente sotto controllo. Così come quella legata ad Alvaro Morata, mai abbandonato dalla Juve in attesa che dall'agente Juanma Lopez possano arrivare segnali distensivi da parte dell'Atletico Madrid dopo il gelo di giugno.