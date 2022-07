Pogba in forma perfetta: sale l'attesa dei tifosi della Juve

Paul Pogba manda in fibrillazione i tifosi della Juventus con un post pubblicato sul suo profilo Instagram: tre foto che lo vedono impegnato in campo per tornare al 100%, tre immagini che mostrano la sua determinazione e la sua forma e scatenano i supporters bianconeri.

Pogba pronto per la Juve: più determinato che mai

Il centrocampista francese è atteso a Torino nel weekend per le visite al JMedical e la firma, poi si metterà subito agli ordini di Massimiliano Allegri per cominciare la sua seconda avventura in Italia. Il transalpino torna in bianconero dopo sei stagioni complicate al Manchester United: il 'Pogback' è sempre più vicino. Tra le migliaia di commenti entusiasti dei tifosi anche quello del famoso tiktoker Khabi Lame, che ha postato l'emoticon di un polpo.