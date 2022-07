Di Maria allo J Medical per le visite, poi il contratto: grande entusiasmo dei tifosi VIDEO

Juve: è tornato anche Vlahovic, nel pomeriggio arriva Pogba

Incrocio allo J Medical tra Di Maria e Dusan Vlahovic, anche lui tornato a Torino dalle vacanze per le visite mediche. Pure per Dv9 i tifosi hanno preparato un festoso bentornato e pure l'attaccante si è fermato per firmare autografi e fare selfie con il pubblico bianconero. Vlahovic, quest'anno, dovrebbe essere uno dei maggiori beneficiari della presenza di Di Maria, l'uomo degli assist. Sono arrivati al centro medico della Juve anche Rovella, Gatti e Cuadrado: pure per loro inizia la nuova stagione.