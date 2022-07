Morata dice addio, ma la Juve non si arrende

TORINO - Oggi è il giorno di Angel Di Maria, domani quello di Paul Pogba. Sono questi però anche e soprattutto i giorni di Matthijs de Ligt, perché dopo la sua cessione il mercato bianconero prenderà tutto un altro slancio e non solo per quel che riguarda un pacchetto di difensori centrali da rifondare. La nuova Juve avrà bisogno di molto di più. In ogni reparto. Anche in attacco, dove continua la caccia al giocatore giusto da trasformare nel vice-Vlahovic ma anche nella sua possibile spalla: tra gli obiettivi quell'Alvaro Morata che la Juve proprio non si rassegna a mollare nonostante sia tornato almeno per il momento all'Atletico Madrid. Ieri l'attaccante spagnolo si è ripresentato ai suoi vecchi-nuovi tifosi: «Sono molto motivato e non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi. Sono sicuro che sarà un anno fantastico. Ho la fortuna di aver già lavorato con Simeone e la sua squadra e questo renderà le cose più facili». Sono parole di chi sembra tornato per restare, in realtà alla Continassa credono ancora di poter riaprire questa partita, magari a fuoco lento. Anche perché su una delle alternative più gradite come Marko Arnautovic continua a resistere il muro del Bologna che non si schioda dal definirlo semplicemente incedibile.