Juve, nazionali al J Medical e i tifosi a De Ligt: “Non andare al Bayern Monaco”

Anche oggi alcuni tifosi hanno accolto, all'ingresso del J Medical, i giocatori della Juve che sono arrivati per le visite mediche. Si tratta dei nazionali che hanno usufruito di qualche giorno in più di vacanza, ma che da domani inizieranno ad allenarsi con il resto del gruppo. Particolarmente applauditi Bonucci, De Ligt e Pogba .

Juve, i tifosi cantano anche per Bonucci: “C'è solo un capitano”

Il primo ad arrivare, quando ancora non erano le 9, è stato Alex Sandro. Successivamente è stata la volta di Bonucci, accolto dai tifosi con il coro: “C'è solo un capitano”. Dopo l'addio di Chiellini, sarà lui a indossare la fascia in questa stagione. Pure Folletti, preparatore atletico della Juve, è passato per andare al centro medico, quindi ecco Pogba e De Ligt. Per l'olandese pronto il coretto: “Resta con noi” e poi, durante le foto, una richiesta precisa: “Non andare al Bayern che vinciamo la Champions”.