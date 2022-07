Juventus, Bonucci è carico: "Come la prima volta"

La Juventus è tornata in campo per prepararsi in vista della prossima stagione tra volti nuovi, ritorni e quelli di sempre. Il club bianconero ha riaccolto Pogba alla Continassa e ha convinto Di Maria ad abbracciare il progetto di Massimiliano Allegri, ma ovviamente per tornare grandi bisogna puntare anche su chi ha sempre lottato per questa maglia. Tra questi c’è soprattutto Leonardo Bonucci, che dopo l’addio di Chiellini è diventato il capitano della squadra.