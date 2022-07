Pogba: "Juve, riportiamo lo Scudetto a casa. La 10 del mio amico Dybala"

Attraverso l'account Twitch della Juventus, Paul Pogba ha rilasciato la prima intervista in bianconero dopo il suo ritorno a Torino: "Come diciamo in inglese "Home sweet home". Mi sento veramente bene. Già dai primi giorni che sono qua c'è veramente un'atmosfera che non posso spiegare ma sono molto felice ed impaziente di cominciare a giocare con la Juve, che è la mia squadra. Questa maglia è tutto per me. La Juve mi ha dato l'opportunità di essere Pogba. Questa maglia e questa squadra sono tutto e io voglio ridare questa gioia che mi hanno dato e il rispetto per la maglia. E anche vincere qualche trofeo. Perché questa maglia e questa squadra merita solo di vincere ed essere prima".

Juventus, Pogba spiega il suo ritorno: "Come se non fossi mai andato via" Pogba spiega perché ha scelto di nuovo la Juventus: "Volevo ritrovare la gioia di giocare a calcio. Ho parlato già con il mister, con i miei vecchi compagni di squadra Claudio, Patrice, sono ancora molto di Paulo e Juan Cuadrado con cui sono molto amico. Sempre ero in contatto con la Juve. Poi ho parlato con Pavel e con il Presidente. E anche loro mi hanno parlato davvero e il mio cuore ha scelto. Mi sono sentito molto bene con questa decisione e sono venuto qua". Concetto poi ripreso con la frase a effetto pubblicata a corredo della foto inserita nel tweet che vede un sorridente Pogba intento a firmare il nuovo contratto con la Juve vicino all'ad Maurizio Arrivabene: "Back like I have never left" ha scritto Paul.

Juventus, Pogba e la numero 10 Pogba ha scelto la numero 10: "Ho ripreso il numero 10 che avevo lasciato ad un mio amico come Paulo Dybala, sono molto contento di ritrovare questo numero. Ai tifosi dico che sono tornato e che sono felice. Lo sarò ancora di più quando riporteremo lo scudetto a casa. Un messaggio ai tifosi? Ragazzi it's time. Sono tornato sono molto contento e sono molto felice. Sarò ancora più felice quando riporteremo lo scudetto a casa. E speriamo altri trofei tutti insieme. Forza Juve e fino alla fine. Siamo insieme".