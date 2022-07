Juventus, Di Maria omaggia Buffon: "Punto alla leggenda"

L’arrivo di Di Maria alla Juventus ha infiammato i tifosi bianconeri, insieme ovviamente al gradito ritorno di Paul Pogba. L’argentino oggi invece ha infiammato i social con una foto accanto alla maglia di Gianluigi Buffon : “Puntare sempre alle leggende”, si legge nel profilo Twitter del club, con l’immagine della capra (in inglese goat), acronimo di “Greatest of all time” accostato al più forte di sempre. E l’ex capitano della Nazionale, tra i pali, può sicuramente candidarsi come il migliore della storia.

Juve, le parole di Di Maria su Buffon

Di Maria ha voluto così omaggiare Buffon, ex compagno ai tempi del Psg. Durante la presentazione, l’argentino ha rivelato anche come l’ex bianconero sia stato decisivo per il suo arrivo a Torino: "Ho un bel rapporto con Gigi, è una persona fantastica e ci ho parlato il giorno della firma. Ci teneva che venissi qua, teneva che accettassi questa offerta. Sono tranquillo e pronto a dare il mio meglio”. Di Maria non può certo puntare Buffon per le presenze, ma magari può contribuire alla vittoria della Champions, trofeo che manca nella bacheca del portiere del Parma.