Juve, Di Maria: "Voglio regalare assist, aiuterò Vlahovic e Chiesa"

Il neo acquisto della Juventus Angel Di Maria in un'intervista a DAZN ha fissato i suoi obiettivi stagionali: "La Juventus non vince lo scudetto da due anni, si vede la voglia di cambiare passo, di tornare a vincere tutto. Io non sopporto le sconfitte: voglio vincere sempre, giocando nelle squadre migliori, con i giocatori migliori. La Juve è stata la decisione migliore in questa fase finale della carriera".

Di Maria: "Mi piace servire assist, farò crescere Vlahovic e Chiesa" L'argentino sarà il più esperto del reparto offensivo dei bianconeri, e proverà ad aiutare e far crescere Federico Chiesa e Dusan Vlahovic: "Sono giocatori molto importanti, considerando la loro età. Sono qui anche per aiutarli a vincere e a diventare ancora più forti di quanto non siano già. La società sa che tipo di giocatore sono, per nulla egoista: mi piace servire assist, preferisco che gli altri segnino e si mettano in mostra. Penso che il club abbia tenuto in considerazione questo aspetto, sa cosa posso portare alla squadra, ne ho parlato anche con il direttore sportivo. Posso aiutare questi ragazzi, lavorando con loro tutti i giorni. Sarà un anno indimenticabile per me".