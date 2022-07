Pogba: "Tornare alla Juve è un sogno per me, sono a casa e voglio vincere"

Al via la seconda avventura alla Juventus di Paul Pogba : il centrocampista francese, che con i bianconeri ha firmato un contratto fino al 2026 e si è messo agli ordini di Massimiliano Allegri già nella giornata di lunedì, si è presentato in conferenza stampa alla Continassa. "Un'accoglienza da sogno".

Pogba: "Ho parlato tanto con Allegri, mi ha chiesto di tornare"

Il numero 10 bianconero, visibilmente emozionato, ha poi parlato del ruolo di Allegri nel suo ritorno in bianconero: "Anche quando ero allo United ho parlato tanto con Allegri, ho sempre avuto un buon rapporto. Nell’ultimo anno ho parlato con lui, anche prima di tornare. Mi ha detto che voleva tornassi qui. E ritrovare lui in panchina è stato bello: è stato il momento giusto e ritrovo la persona giusta. Quando ho scelto la Juve è stato il momento in cui il mio cuore mi ha detto che era la giusta destinazione".

Pogba: "Voglio fare ancora meglio rispetto alla prima volta"

Pogba ha spiegato cosa si aspetta da se stesso, dopo sei anni di alti e bassi al Manchester United: "I tifosi della Juve mi mancavano. Ho più esperienza rispetto a prima, conosco il mio corpo. Ho imparato tanto al Manchester United, e ora posso aiutare anche i più giovani e la squadra. Mi volevano anche altre squadre, ma è stato il mio cuore a scegliere la Juve. Non vedo l’ora di iniziare e aiutare la squadra. Voglio fare meglio rispetto a quanto fatto la prima volta, e fare meglio degli ultimi anni".

Pogba: "Sono sempre lo stesso, voglio vincere"

"Cosa si devono aspettare i tifosi? Un Pogba che vuole vincere. A me non piace perdere. Adesso sono un uomo e quando finisce l'allenamento devo andare a casa e giocare con i figli. Pogba è sempre lo stesso vuole vincere, ha lo stesso numero. Voglio vincere, io ho fame di vittorie. Il periodo a Manchester? Mi è mancato giocare al mio posto, perché quando cambi ogni anno allenatore è un po' difficile. Poi ho avuto degli infortuni e non avevo il ritmo di prima. Sono stati un po' di fattori: allenatore, squadre e posizione".

Pogba: "Di Maria di classe mondiale. La Champions? Vedremo"

"Di Maria? È un giocatore di classe mondiale, aiuterà sicuramente la squadra, ha esperienza, ha vinto. Già dai primi giorni che l’ho visto si vede che è un campione, abbiamo bisogno di lui. Ha fame, vuole vincere, siamo tutti sullo stesso piano. La Champions? Dobbiamo crescere. Negli anni, a livello europeo, avevamo il sogno di vincere la Champions. Non è l’obiettivo di quest’anno penso, ma è un sogno. Il primo è vincere lo scudetto, visto che l’anno scorso non abbiamo vinto niente".

Pogba: "Dybala? Non abbiamo parlato del 10, gli ho chiesto di restare"

Sulle sue vacanze a Miami con Paulo Dybala: "Non abbiamo parlato del 10. Ci ho parlato, eravamo insieme in vacanza, abbiamo fatto la preparazione insieme. È un amico lo sapete, gli ho detto: ‘Torno alla Juve, non vuoi stare ancora un po’ con me?’. Solo questo".

Pogba: "Mourinho alla terza giornata? Conta solo vincere"

"Affronteremo Mourinho alla terza giornata? Già giochiamo con la Roma che è una grande squadra. Non ho pensato a Mourinho, ma solo a vincere tutte le partite. Sarei felicissimo di vincere contro di lui, contro Inzaghi, ovunque. Voglio solo vincere".