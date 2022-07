Juve-Atletico Madrid, fissata l'amichevole di lusso a Tel Aviv

Juve: test finale con l'Atletico Madrid a Tel Aviv

"Dopo la tournée negli Stati Uniti, altra tappa dello Juventus Summer Tour powered by JEEP - è il comunicato della società piemontese -. Una grande sfida attende i bianconeri prima dell’inizio del campionato di Serie A: il 7 agosto, al Bloomfield Stadium di Tel Aviv, andrà in scena Juventus – Atletico Madrid. Calcio d’inizio alle 20:45 italiane (21:45 in Israele). Un incrocio che negli ultimi anni ha avuto come palcoscenico la Champions League, diventa affascinante antipasto della nuova stagione al via per entrambe il 15 agosto: la Juve ospiterà alle 20:45 il Sassuolo all’Allianz Stadium, mentre l’Atletico Madrid, alle 19:30, farà visita al Getafe. Ad organizzare l’evento Sylvan Adams e il Gruppo Comtec: per entrambe le squadre un’ottima occasione per continuare a scaldare i motori, per i tifosi israeliani una bellissima opportunità per assistere alla sfida tra grandi campioni".