La domenica speciale di Dybala: partita a teqball con Di Maria, Pogba e Alex Sandro

Due settimane dopo la scadenza del contratto con la Juventus Paulo Dybala è ancora uno degli svincolati d’oro del calcio mondiale. Forse ancora solo per pochi giorni, o magari poche ore, fatto sta che la Joya non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro e che per aiutare a schiarirsi definitivamente le idee in proposito ha scelto di passare una giornata tra amici. Rigorosamente juventini.