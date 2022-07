Juve, Rabiot dà forfait: non partirà per la tournée negli Usa

TORINO - Andrien Rabiot non parteciperà alla tournée americana della Juve. Ad annunciarlo è stato lo stesso centrocampista francese che, attraverso una Instagram Stories, ha fatto sapere che in accordo con la società e per motivi personali, resterà in Italia per ultimare la mia preparazione fisica. Giovedì a Caselle, dunque, l'ex Psg non sarà insieme al resto del gruppo. Continuerà a lavorare alla Continassa in vista dell'inizio del campionato - i bianconeri faranno il loro esordio il 15 agosto in casa contro il Sassuolo -.