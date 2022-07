Juve, doppia seduta in attesa di partire per Las Vegas

Tutto pronto in casa Juve per il decollo. Domani, infatti, i bianconeri prenderanno il volo per Las Vegas in vista dello Juventus Summer Tour 2022. Oggi la squadra di Allegri è regolarmente scesa in campo per sostenere una doppia seduta di allenamento, quando manca meno di un mese all'esordio in campionato, in programma contro il Sassuolo la sera di Ferragosto.