Nuova Juve, il primo test è quasi una Champions

TORINO- In America, alla scoperta della Juve. Inizia la tournée negli Stati Uniti e si alza il velo sulla nuova creatura di Allegri. Il mercato ha rilanciato in grande stile i bianconeri, con un terzetto di rinforzi che li riporta, almeno sulla carta, al centro della scena. Di Maria, Pogba e ora Bremer: certamente un bel modo per ripartire a caccia del trono del Milan. Adesso tocca a Max incominciare a plasmare la squadra: serve la sua mano per inserire i nuovi acquisti, serve il suo tocco per riportare la Signora immediatamente al vertice. Non c’è alternativa, infatti, dopo una stagione di basso profilo come la scorsa, la prima conclusa senza titoli dopo dieci anni; un’anomalia nella storia recente del club, capace di dominare appunto per una decade. C’è bisogno di un immediato cambio di rotta, insomma, e c’è bisogno di essere subito sul pezzo, come impone l’atipicità del calendario ’22-23, condizionato nel suo svolgimento dalla pausa di quasi due mesi, da metà novembre, per i Mondiali del Qatar. Tra poco più di tre settimane sarà già campionato, si giocherà per i tre punti e non saranno ammesse partenze false come un anno fa.