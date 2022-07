Juve, Allegri punta allo scudetto: "Di Maria e Pogba straordinari". Su Bremer...

LAS VEGAS (STATI UNITI D'AMERICA) - È tempo di fare sul serio per la Juve di Massimiliano Allegri. Il Summer Tour 2022 è ufficialmente iniziato, con i bianconeri che sono sbarcati a Las Vegas, dove nella notte italiana di sabato sfideranno i Chivas di Guadalajara nella prima delle tre amichevoli americane che vedranno la Vecchia Signora misurarsi poi contro Barcellona e Real Madrid. Intanto dagli Usa Allegri ha rilasciato la prima conferenza stampa, nella quale non ha nascosto le ambizioni per la stagione che sta per iniziare e si è complimentato con la società per come si è mossa sul mercato: “La Juventus come sempre parte per centrare tutti gli obiettivi, quest’estate sono arrivati giocatori importanti, alcuni d’esperienza e altri giovani, inoltre è il secondo anno quindi partiamo già da una buona base. Dopo essere rimasti un anno senza trofei, per la prima volta in dieci anni, abbiamo il dovere di vincere lo scudetto”.

Juve, Allegri soddisfatto del mercato Quella che inizierà la nuova stagione sarà una Juve più competitiva, che potrà contare su calciatori importanti arrivati a Torino in questa calda estate di calciomercato: “Di Maria e Pogba sono straordinari - continua Allegri -, abbiamo un giovane come Gatti e poi ci sono altri giovani che devo valutare. Sono molto contento dell’arrivo di Bremer, giocatore fisico e con le caratteristiche che cercavamo. Non ci sono tanti difensori di quel livello e la società è stata molto brava a sostituire prontamente De Ligt. Sono soddisfatto, ora però iniziano le partite e manca solo un mese all’inizio della stagione”.