"Gatti e la Juve: come stravolgere la propria vita"

Il rinforzo passato sotto traccia, tra i nuovi volti in casa Juve, è senza dubbio Federico Gatti . Il centrale di difesa, protagonista in Serie B nella scorsa stagione con la maglia del Frosinone , è pronto al grande salto in Serie A e in uno dei migliori Club d'Europa. Intervistato a Juventus TV, Gatti ha provato a raccontare le diverse emozioni provate in queste prime settimane in bianconero.

L'ambientamento di Gatti nel mondo Juve

"Questa è un'esperienza enorme. Sin dal primo giorno che sono qua me ne sono reso conto. Imparare quotidianamente qualcosa di nuovo è fondamentale per la mia crescita. Adesso avremo le prime partite, non vedevo l’ora anche perché affrontiamo squadre molto forti. Le prime settimane alla Juve sono state totalmente differente rispetto al passato: sono arrivato in uno dei top club a livello europeo, non ti fanno mancare nulla. Con l’umiltà e la voglia qua si è destinati solamente a migliorare. Mi hanno colpito tantissime cose a cui non ero abituato, a partire dall’organizzazione di staff e società, il ritmo in allenamento ma soprattutto i miei compagni che sono dei campioni e si sono posti nei miei confronti con umiltà impressionante".

Gatti, Torino e i riferimenti della Juve

"Se la mia vita è cambiata? La mia vita è stata stravolta! Però c’è ancora tanto da scrivere e voglio stravolgerla ulteriormente. La gavetta che ho fatto è stata la mia forza e lo è tutt’oggi, perché mi dà cattiveria e voglia di non mollare mai. Mi fa strano tornare a Torino, la mia famiglia abita a 500 metri dallo Stadium... È un’emozione incredibile. Allegri e Bonucci? Da Leo cerco di imparare giorno dopo giorno perché è un campione e un grandissimo uomo. Entrambi mi insegnano piccoli particolari sui quali in passato nessuno aveva mai posto attenzione".