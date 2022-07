La Juve vince, Allegri celebra Pogba: "Sarà uno dei nostri simboli"

Buon debutto per la Juventus, che inaugura il Summer Tour 2022 negli Usa con un successo per 2-0 sui messicani del Chivas Guadalajara .

Juve-Chivas, Allegri promuove Pogba e Gatti

Il fatto che i gol siano stati realizzati da due giovani, Da Graaa e Compagnon, non può che fornire ad Allegri un ulteriore motivo di soddisfazione circa la bontà del bacino degli ex Under 23 da cui poter attingere in stagione. Il tecnico bianconero però spende belle parole soprattutto per Pogba: "È stato un buon test. A tratti abbiamo giocato anche su buoni ritmi, la squadra ha lavorato duro a Torino in questi giorni e i risultati si vedono. Pogba ha fatto una buona prestazione, ci sono alcuni aspetti su cui lavorare, ma sarà uno dei simboli di questa squadra. Sono soddisfatto dei giovani e anche dei nuovi, che hanno dato il loro apporto".

Juve, il Summer Tour prosegue contro Barcellona e Real Madrid

Ora però l'asticella di difficoltà delle amichevoli si alza con Barcellona e Real Madrid. Allegri non vuole passi falsi nella preparazione: "Adesso continuiamo così, perché teniamo a fare bene anche nelle prossime amichevoli. Fagioli mi è piaciuto e così anche Gatti, che è stato bravo nell’azione del primo gol, anche se ovviamente deve ancora assorbire alcuni meccanismi difensivi".