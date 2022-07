Pogba, retroscena su Dybala: "Gli avevo proposto di tornare alla Juve..."

Paul Pogba si è già ripreso la Juventus. Il ritorno del francese a Torino sei anni dopo un altro ritorno, ma rivelatosi non felice, quello al Manchester United, ha dato l’impressione che il ‘Polpo’ non se ne sia mai andato. Dall’intesa con Allegri a quella con i vecchi compagni, fino all’accoglienza ricevuta dai tifosi e al bel feeling nato con i giocatori che non avevano condiviso la prima esperienza bianconera del francese.

Pogba e l'italiano: "Mi ha salvato la cuoca..." Intervistato da Dazn Pogba non ha nascosto gioia ed emozione per il “ritorno a casa”, alla fine di un percorso che, a parte il titolo mondiale vinto con la Francia nel 2018, non ha riservato tante soddisfazioni a Paul: “Sono molto felice di essere tornato, tutti mi hanno subito fatto sentire a casa. Allegri mi trova diverso? Il mister è sempre lo stesso, è sempre sul pezzo, io non ho più 22 anni, quando si ha una famiglia si hanno altre responsabilità e si imparano tante cose, è la vita che te le insegna. Fisicamente mi sono strutturato, ho più muscoli”. Buono anche l’impatto linguistico con un italiano già ben masticato. Ma qui Pogba sfodera il suo segreto...: "Non ho dimenticato l'italiano, ma quaclosa ho perso. La mia cuoca era italiana, l'ho portata con me e alcune parole mi sono rimaste. 'Risotto', 'tartufo', 'pasta'...".