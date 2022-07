Locatelli: “Pogba fuoriclasse, lo ammiravo già nel primo ciclo Juve”

Manuel Locatelli è sceso in campo per la prima amichevole della Juve contro il Chivas. E si è trovato quale compagno di centrocampo Paul Pogba, un po' il suo sogno che ora si è avverato. Sì, perché l'ex Sassuolo ammirava il francese già nel suo primo ciclo in bianconero. E durante il format 'Inside' di Dazn non fa fatica ad ammetterlo.

Locatelli: “Pogba ha portato tanto entusiasmo” Quasi tutte le parole Locatelli le spende proprio per Pogba, che a sua volta aveva parlato di lui alla stessa emittente: “Non lo conoscevo personalmente, ma è stata una sorpresa positiva perché ha portato tanto entusiasmo in squadra e il gruppo ne aveva bisogno. Per me è un fuoriclasse assoluto, un talento puro, con doti fisiche incredibili e tanta qualità. Lo ammiravo quando giocava alla Juve prima, adesso averlo come compagno di squadra per me è una cosa bella e mi riempie d'orgoglio. Adesso lui ha bisogno un po' di rilanciarsi e noi siamo qui apposta per metterlo nelle migliori condizioni possibili per ripetersi come negli anni precedenti alla Juve".