Juve, Chiellini: "Pogba ha portato l'entusiasmo che serviva"

Giorgio Chiellini , attraverso il canale Twitch della Juventus , è tornato a parlare del club bianconero, mostrando ottimismo in vista della stagione che sta per cominciare: "Ho visto il primo tempo contro il Chivas, è stata una gran cosa: spero che la Juve faccia un bel campionato ".

Chiellini: "Pogba ha dato entusiasmo, ce n'era bisogno"

Chiellini ha rivisto i suoi ex compagni in tournée negli Stati Uniti: "Sono contento, sto qualche giorno con gli amici. In Italia tornerò a dicembre, almeno ho spezzato con un po' di saluti. Li ho visti giocare contro il Chivas, molto bene. Pogba non l'ho ancora visto, quando sta bene è un giocatore che fa la differenza. Ho visto che c'era tanto entusiasmo, ce n'era bisogno e lui ne porta tanto. Serve ridistribuire responsabilità ai giocatori, speriamo che sarà un gran campionato".