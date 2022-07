Infortunio Pogba, lesione al menisco: rischia di saltare Juve-Roma

Un infortunio che rende ancora poco chiari i tempi di recupero. Il ginocchio di Paul Pogba tiene in ansia la Juve e tiene appeso Allegri sulle tempistiche di ritorno in campo, ancora tutte da definire . Cruciale sarà la decisione sull’intervento per sistemare la lesione al menisco laterale destro : se il Polpo finirà sotto i ferri i tempi di recupero inevitabilmente si allungheranno fino ad un mese con il rischio di saltare il primo big match di campionato contro la Roma di Dybala fissato per il 27 agosto .

Infortunio Pogba, tempi di recupero ancora incerti

A decidere le modalità del recupero sarà un consulto ortopedico specialistico che il giocatore terrà nelle prossime ore. Anche per questo motivo il francese non prenderà parte alla trasferta di Dallas per proseguire il percorso di cure intrapreso subito dopo l’infortunio subito in allenamento. A meno di tre settimane dall’inizio del campionato - la Juve debutterà a Ferragosto contro il Sassuolo - la presenza di Pogba è a forte rischio. Resta da capire quando i tifosi juventini e il campionato italiano potranno salutare il ritorno in campo del fuoriclasse bianconero.