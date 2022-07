Pogba non si è ancora operato: torna in Italia per un nuovo consulto medico

Paul Pogba torna in Italia. La linea che ha definitivamente prevalso è stata quella del rientro in Europa per il francese, che lascia dunque il ritiro della Juve negli USA per effettuare un nuovo e approfondito consulto per valutare al meglio la strada da intraprendere.

Pogba, l'infortunio e i tempi di recupero

Dato l'infortunio al menisco laterale, l’intervento sembra inevitabile per Paul Pogba, anche perché permetterebbe di risolvere in via definitiva un problema che il giocatore si trascinava da quando ancora vestiva la casacca del Manchester United. La Juve vuole valutare ogni possibilità, consapevole di dover perdere il centrocampista almeno per un mese. Forse anche due.

Il mercato Juve dopo la tegola Pogba

Intanto, Pogba ha scelto il silenzio: dopo gli esami strumentali che hanno evidenziato l'infortunio. Il francese è consapevole del fatto che lo stop forzato lo costringerà a saltare la prima di campionato - il 15 agosto contro il Sassuolo - e non solo. Dunque Massimiliano Allegri, in attesa di eventuali sviluppi sul mercato, dovrà trovare una soluzione alla sua assenza. Senza dimenticare che per la prima giornata di Serie A il tecnico livornese non potrà fare affidamento nemmeno su Adrien Rabiot, che dovrà scontare un turno di squalifica per l'ammonizione rimediata da diffidato nel suo ultimo match, quello contro la Fiorentina. Il francese ex PSG adesso potrebbe rimanere a Torino, nonostante sia in scadenza nel 2023 e abbia manifestato la sua volontà di andare via. Dal PSG potrebbe arrivare anche Leandro Paredes, ma non prima di qualche rilevante cessione a centrocampo. L'addio ad Aaron Ramsey ha alleggerito il monte ingaggi, ma non basta. Dalla Premier League potrebbe arrivare un'importante offerta per un altro centrocampista della Juve.