Bremer e il mondo Juve: "Ricevo saluti da persone che non conosco..."

Juve, Bremer e l'emozione del debutto

Per Gleison Bremer è arrivato il momento di confrontarsi con la scena internazionale, per il momento solo a livello di amichevoli, ma tra poche settimane anche nella tanto sognata Champions League. Max Allegri ha subito mandato in campo il brasiliano durante la tournée negli Stati Uniti e le risposte sono state confortanti, come svelato dallo stesso giocatore nel corso di un’intervista rilasciata al canale Twitch della Juventus: “Sto bene, non ero mai stato negli Stati Uniti, ma avevo sempre sognato di venirci. Non avevo mai giocato contro una squadra come il Barcellona, anche se era un’amichevole è stato molto emozionante”.