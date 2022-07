Vlahovic-Di Maria, prove d’intesa con il Real Madrid

TORINO - Per puntare la sveglia alle 4 di mattina, di domenica, può servire un appuntamento speciale. E Juve-Real Madrid, anche se in amichevole, in fondo lo è. Anche perché non mancano di certo gli spunti interessanti per i tifosi bianconeri, che in questa occasione (diretta Dazn) potranno vedere come procede il progetto di Max Allegri, a maggior ragione ora che dovrà trovare la quadra giusta considerando l'assenza di Paul Pogba che almeno per il momento non è stata determinata con precisione. A tale proposito il ritorno in campo di Weston McKennie può fornire un'alternativa in più alla voce «soluzione interna»: l'americano, proprio come Dusan Vlahovic, fin qui è rimasto a guardare i compagni di squadra sia contro il Chivas che contro il Barcellona, ma è ormai tornato in gruppo e potrebbe disputare almeno uno spezzone contro il Real Madrid proprio come anticipato dallo stesso Allegri al termine del match con il Barcellona. Certo, poi sarà proprio Vlahovic ad attirare l'attenzione, un po' per quel duello a distanza con Karim Benzema, un po' perché i tifosi non vedono l'ora di poter ammirare almeno per qualche minuto le prove di intesa con Angel Di Maria.