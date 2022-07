Juve, Bonucci: "La fascia di capitano è un sogno, vogliamo tornare protagonisti"

"La fascia di capitano che ho ereditato da Giorgio Chiellini? Un vero e proprio sogno. La Juve vuole tornare a essere protagonista in Italia e in Europa". E' un Leonardo Bonucci, come sempre, molto determinato quello che si presenta al canale ufficiale Twitch della società bianconera a poche ore dall'ultimo impegno della tournée statunitense contro il Real Madrid, che avrà luogo nella notte tra sabato 30 e domenica 31 luglio al Rose Bowl di Pasadena, con fischi d'inizio alle 4.

Juve, Bonucci: "Vogliamo tornare protagonisti in Italia e in Europa" Il difensore di lungo corso ha fatto una panoramica del momento in casa juventina: "Le sensazioni sono ottime, c'è grande entusiasmo ed empatia nella squadra che si sta formando. I nuovi arrivati hanno portato allegria e voglia di fare gruppo insieme. Abbiamo alzato il livello e l'intensità anche in allenamento e nelle partitelle". Proprio riguardo i neoacquisti, Bonucci ha specificato: "Siamo fortunati, in questo senso: Paul Pogba ha ben presente cosa significhi giocare alla Juventus, e Angel Di Maria è un vincente nato".