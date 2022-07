Juve, Allegri: "Col Real Madrid Perin al posto di Szczesny e debutti per Vlahovic e McKennie"

Spiega Allegri: "Tutto sta procedendo per il meglio. Sono stati otto giorni proficui e di grande preparazione. Contro il Real in porta non ci sarà Wojciech Szczesny perché ha un problema all'adduttore, giocherà Mattia Perin . Tra i giocatori di movimento, ci saranno i debutti di Dusan Vlahovic e Weston McKennie per fare minutaggio".

Juve, Allegri: "Dovremo affrontare due campionati. Di Maria? E' talmente geniale che..."

Il tecnico livornese prosegue: "Dopo quest'ultimo match torneremo in Italia: dobbiamo farci trovare pronti per l'esordio in campionato di Ferragosto (contro il Sassuolo, ndr). Quest'anno, in pratica, i campionati da disputare saranno due: quello fino al Mondiale, a novembre, in cui in pratica avremo una partita ogni tre giorni e quello che ricomincerà nel 2023. Di Maria? Angel è uno di quei campioni che ammiri con e senza il pallone tra i piedi. E' diverso e, proprio per questo, fa giocate diverse. La squadra dovrà essere brava a mettersi a disposizione delle sue intuizioni geniali e metterlo nelle migliori condizioni di esprimersi".