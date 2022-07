Conte compie 53 anni: gli auguri della Juve per l'ex giocatore e allenatore

Oggi, per Antonio Conte , è un giorno speciale: è il suo compleanno. Classe 1969, l'attuale tecnico del Tottenham , compie dunque 53 anni. Proprio ieri la sua squadra ha perso in amichevole per 1-0 contro la Roma di Mourinho . La Juve , di cui Conte è stato prima giocatore e poi allenatore, ha deciso di fargli gli auguri via social, con un post su Twitter dal profilo ufficiale bianconero.

La Juve scrive: “Tanti auguri ad Antonio Conte”. E posta una foto di quando il centrocampista ancora era un giocatore e difendeva i colori bianconeri, con la fascia di capitano al braccio. Da allora ne è passato di tempo. Conte ha fatto in tempo ad appendere gli scarpini al chiodo e a iniziare una carriera vincente in panchina.

Proprio con la Juve sono arrivati i primi successi importanti, scudetti e coppe. Poi c 'è stata la Nazionale, dove il tecnico leccese non ha vinto, ma ha ben impressionato. Quindi la prima esperienza in Inghilterra con il Chelsea con la vittoria del campionato, il ritorno in Italia all'Inter con un altro scudetto e di nuovo la Premier League dove, al primo anno, è riuscito a portare il Tottenham in zona Champions League. Quest'anno proverà a fare ancora meglio, anche se il campionato inglese è al momento il più difficile e incerto tra i principali europei.