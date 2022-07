Juve, i tormenti di Pogba: consulto decisivo a Lione

TORINO - Mediaticamente sta diventando l'ennesimo tormentone dell'estate bianconera. A livello personale, però, è un autentico tormento per Paul Pogba. È trascorsa ormai una settimana da quando si è infortunato in allenamento, procurandosi quella lesione al menisco laterale che è stata individuata dopo gli esami strumentali effettuati lunedì scorso e che ha convinto il francese insieme allo staff sanitario della Juve al pronto rientro in Italia. Ai ragionamenti iniziali che sembravano condurre a un pronto intervento chirurgico però ha fatto seguito una lunga, lunghissima riflessione che ancora non è terminata. Una lunga, lunghissima settimana che ha visto Pogba al centro di approfondimenti continui. Può bastare l'asportazione della parte lesionata del menisco con assenza da 40-60 giorni e rientro stimato a ottobre? È necessario procedere alla saturazione con tempi di recupero raddoppiati e rinuncia al Mondiale, ma anche forse (forse) maggiori garanzie di tenuta alla ripresa dell'attività? O ancora si può evitare di finire sotto i ferri tentando la delicata strada delle terapie conservative? Domande tra le domande che Pogba si pone e con lui tutta la Juve.