Caso Ihattaren: è vittima di minacce a causa di una relazione

Ancora guai per Mohamed Ihattaren, trequartista della Juve attualmente in prestito all'Ajax. Stando a quanto riportato dal "De Telegraaf", il classe 2002 olandese ha ricevuto pesanti minacce per una relazione con una giovane donna vicino alla sua città natale, Utrecht. Secondo la polizia locale le minacce provengono da un vero e proprio ambiente criminale. Ihattaren, di comune accordo con l'Ajax e gli agenti impegnati nel caso, ha lasciato il ritiro e gli allenamenti per evitare di farsi vedere in pubblico. Non c'è pace per Ihattaren dopo le vicende dello scorso anno, con il fallimentare prestito alla Sampdoria tra la fuga dopo pochi mesi e le dure accuse del club blucerchiato.