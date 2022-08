Pogba, ore decisive: la Juve in ansia

A ormai una settimana dall’infortunio, infatti, il calciatore e il club bianconero non hanno ancora preso una decisione definitiva sul percorso da intraprendere. La giornata chiave sarebbe dovuta essere quella di lunedì, quando era stato fissato il consulto in Francia con il luminare Bertrand Sonnery-Cottet , ma la visita è stata rimandata di 24 ore. L’attesa quindi si sposta a martedì 2 agosto, giorno che potrebbe essere uno spartiacque potenzialmente decisivo per la stagione di Pogba e anche per quella della Juventus, oltre che per le prossime mosse di mercato del club.

Pogba e l'infortunio al menisco: i tre possibili scenari

Il parere di Sonnery-Cottet, il chirurgo che ha operato Zlatan Ibrahimovic per ricostruire il legamento del crociato anteriore del ginocchio sinistro, sarà fondamentale per orientare la scelta di Pogba, sospeso tra tre possibili scenari: la terapia conservativa, la meniscectomia e l’intervento di sutura, in ordine crescente di tempo di recupero. La localizzazione della lesione di Pogba sembra sconsigliare la terapia conservativa, che permetterebbe al giocatore di tornare in campo entro poche settimane, ma senza aver risolto del tutto il problema al menisco che lo assilla già dall’ultima parte della sua seconda esperienza al Manchester United. La soluzione di mezzo, la meniscectomia selettiva, ovvero la "semplice" rimozione del pezzo di menisco lesionato, consentirebbe al giocatore di rientrare entro un paio di mesi, ma anche in questo caso non risolverebbe del tutto la sofferenza meniscale e non escluderebbe possibili complicazioni cartilaginee. Solo l'intervento di sutura, ovvero la cucitura della zona di lesione del menisco, garantirebbe la guarigione, ma tale scenario comprometterebbe buona parte della stagione del Polpo, costretto a uno stop tra i tre e i cinque mesi e quindi a rinunciare al Mondiale in Qatar, ipotesi che il francese non sembra voler prendere in considerazione.