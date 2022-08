Juve, emergenza a centrocampo: Fagioli, Miretti e Rovella alla conquista di Allegri

Dopo il consulto con il luminare francese Bertrand Sonnery-Cottet il centrocampista vittima di una lesione al menisco esterno del ginocchio destro durante la tournée della Juve negli Stati Uniti ha optato per la terapia conservativa : niente operazione, quindi, ma un piano di recupero che prevede palestra, piscina e poi allenamenti differenziati, prima del rientro in gruppo in poco più di un mese. Detto che tra le partite che il francese dovrà saltare in A ci sono quelle contro Roma e Fiorentina e che il rischio di rivederlo in campo dopo la sosta di fine settembre è concreto, Pogba salterà anche almeno due partiea di una fase a gironi di Champions che quest’anno, a causa del Mondiale, sarà compressa tra il 6 settembre e il 2 novembre .

Juve, centrocampo in emergenza contro il Sassuolo

Considerando che per almeno un mese Allegri non avrà neppure Weston McKennie dopo la lesione alla spalla, è pressoché certo che in campionato come in Champions il tecnico livornese dovrà ricorrere alla meglio gioventù bianconera, composta da Nicolò Fagioli, Fabio Miretti e Nicolò Rovella, in rigoroso ordine alfabetico. Si aggiunga peraltro che per la prima giornata di campionato in programma a Ferragosto contro il Sassuolo sarà assente anche Adrien Rabiot causa squalifica e il quadro è completo: i giovani talenti della mediana bianconera sono pronti ad essere testati con i grandi.

Allegri blocca la cessione di Rovella

Al momento, infatti, gli unici giocatori arruolabili nel reparto per l’esordio in campionato sono Locatelli e Zakaria, oltre al possibile adattamento di Danilo. Non è da escludere che entro Ferragosto la società riesca a sbloccare il mercato in entrata, ma serve la partenza di Arthur e i tempi potrebbero allungarsi. La prima conseguenza è stata la richiesta di Allegri di bloccare la cessione in prestito di Rovella, nel mirino di Monza e Salernitana. Per le prime partite di campionato ci sarà bisogno anche dell’ex Genoa, che a fine mese potrebbe però partire in prestito per trovare quel minutaggio che a Torino l’Under 21 potrebbe non trovare, ma intanto Rovella si giocherà la possibilità di mettersi in evidenza alla pari con Fagioli e Miretti, che tuttavia partono da una conoscenza pregressa con Allegri: il primo, classe 2001 come Rovella, reduce dalla promozione in A conquistata in prestito con la Cremonese, ha già vissuto un paio di ritiri estivi con il tecnico e gode della sua stima, il secondo, classe 2003, è stato lanciato da titolare con ottimi risultati nelle ultime quattro partite dello scorso campionato.