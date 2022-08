De Ligt: "Ho scelto il Bayern per il gioco offensivo. Addio alla Juve? Volevo una nuova sfida"

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Un addio per questioni 'tattiche' quello di Matthjs De Ligt alla Juve : questo è quanto ha affermato l'ex difensore bianconero, ora al Bayern Monaco , in un'intervista rilasciata alla rivista sportiva tedesca 'Kicker': "A Torino sono diventato un difensore completo, ma non c'è stato l'adattamento che mi aspettavo. Avevo ancora due anni di contratto con la Juve, ma sentivo che era tempo di una nuova sfida, di un nuovo ambiente", spiega il neo-acquisto dei bavaresi, che coi bianconeri in tre stagioni ha collezionato 87 presenze ed 8 gol in campionato. "Lo stile di gioco del Bayern si addice alle mie caratteristiche, perchè la squadra è orientata a praticare un gioco offensivo . Saputo del loro avvicinamento a giugno, mi sono subito interessato alla trattativa".

"Ronaldo e Messi stelle mondiali, ma Sané..."

"Cristiano Ronaldo e Lionel Messi sono ovviamente di classe mondiale", afferma De Ligt nell'intervista. "L'avversario che mi ha causato più problemi finora è stato però Leroy Sané nella nostra partita internazionale contro la nazionale tedesca". L'olandese ha dovuto marcare il suo attuale collega del Bayern uno contro uno in tutto il campo, "ed era ovunque". Sulla possibile pressione ad indossare la maglia dei bavaresi, il difensore conclude: "Quando giochi per top club come il Bayern Monaco, hai sempre pressione. Che tu venga gratuitamente o meno, rimane lo stesso. Per me, sicuramente non importa perché pretendo sempre così tanto da me stesso che è abbastanza pressione".