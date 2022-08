La clamorosa indiscrezione: "Atletico Madrid-Juventus rischia di saltare"

Torna la tensione nella striscia di Gaza e le conseguenze potrebbero coinvolgere anche il mondo del calcio.

"Atletico Madrid-Juventus a rischio cancellazione" Secondo la stampa israeliana, infatti, l’amichevole in programma domenica sera a Tel Aviv tra l’Atletico Madrid e la Juventus, ultimo test estivo per entrambe le squadre prima dell’inizio dei rispettivi campionati, potrebbe venire cancellata per motivi di sicurezza dopo l’ultimo episodio di sangue nell’enclave palestinese.

Missili di Israele, strage a Gaza Nelle scorse ore, infatti, come riferito dall’agenzia di stampa palestinese Wafa, una serie di missili sparati dall’esercito israeliano ha causato almeno otto vittime, tra le quali una bambina di cinque anni, e 44 feriti, bilancio diffuso dal ministero della Salute palestinese. Altri missili avrebbero colpito località a nord e a sud della Striscia, per questo non sussisterebbero le condizioni di sicurezza per far disputare il match, in programma alle 21 italiane di domenica 7 al Bloomfield Stadium, lo stesso impianto che il 31 luglio ha ospitato la finale di Supercoppa di Francia vinta 4-0 dal Psg sul Nantes.