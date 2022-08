Juve, altro guaio: Szczesny fuori 20 giorni

Piove sul bagnato in casa Juve , che vede sempre più piena l'infermeria. Questa volta l'illustre infortunato è il portiere titolare Wojciech Szczesny , uscito alla fine del primo tempo nell'amichevole contro l' Atletico Madrid per un fastidio all'adduttore. Il numero uno polacco, contro gli spagnoli, era stato il migliore, parando anche un calcio di rigore a Joao Felix.

Il verdetto dell'entità dell'infortunio è arrivato dopo gli esami radiologici di questa mattina al J Medical: si tratta di una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Sono necessari circa 20 giorni per la ripresa agonistica. Salta sicuramente la prima con il Sassuolo, il 15 agosto, la Sampdoria e la Roma. Potrebbe rivedersi in campo alla quarta giornata contro lo Spezia , nel turno infrasettimanale della Serie A.

Perin: ora toccherà a lui dopo il brillante precampionato

La Juve si dovrà dunque affidare a Perin per l'inizio di campionato. L'ex portiere del Genoa si è comportato bene in questa preseason, per molti è un lusso averlo come secondo. Toccherà a lui confermare questi concetti. Sarà lui a dover lanciare la Juve nelle prime giornate di campionato in assenza del titolare. Di lui Allegri e i compagni si fidano, non resta che vederlo all'opera dal 15 agosto all'Allianz Stadium.