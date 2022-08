Juve, così è dura tornare a vincere

Ma il problema di Allegri è un altro. Anzi sono ben altri. Il primo suona anche come attenuante ed è la moltitudine di indisponibili in vista del debutto in campionato con il Sassuolo (Szczesny, Pogba, McKennie, Kean, Rabiot, Kaio Jorge, Chiesa). Il secondo problema è la condizione atletica generale. Certamente non può essere valutata in modo compiuto il 9 agosto, tuttavia, gli uomini di Simeone correvano il doppio rispetto ai bianconeri; i primi si sono radunati il 7 luglio; i secondi hanno cominciato a lavorare l’11 luglio: possibile che soltanto quattro giorni abbiano fatto una simile differenza? Il terzo problema è l’atteggiamento psicologico inopinatamente arrendevole, mostrato dalla Juve di fronte alle folate dei Colchoneros i quali, secondo tradizione, non considerano di carattere amichevole nemmeno la partitella infrasettimanale alla Ciudad Wanda Deportiva, campo di allenamento e sede dell’Accademia biancorossa. Il quarto problema è la qualità del gioco, viziata anche dalla mancanza di un terzino sinistro più efficace di quanto non lo siano stati sinora Pellegrini e Alex Sandro; la mancanza di un vice Vlahovic in attacco; l’annunciata, lunga assenza di Pogba che, per dirla con Allegri, «ha lasciato a piedi la Juve». Certo non per colpa sua, ma la decisione di procedere alla terapia conservativa non era proprio quella auspicata alla Continassa, mentre ha significativamente rallegrato Deschamps, il quale, proprio ieri ha affermato come la partecipazione di Pogba al mondiale non sia in discussione.