Juve, McKennie gioca la partitella e punta al recupero-lampo

Nel Kostic-day arrivano buone notizie per Max Allegri dal fronte infortunati. A quattro giorni dal via del campionato contro il Sassuolo, infatti, in casa Juventus l’allenamento del giovedì ha dato indicazioni confortanti per Juan Cuadrado e Weston McKennie.

Juve, Cuadrado è recuperato L’esterno colombiano ha infatti completamente smaltito la gastroenterite che lo aveva costretto a dare forfait dall’amichevole di domenica contro l’Atletico Madrid: dopo essersi allenato parzialmente in gruppo nella giornata di mercoledì, giovedì il numero 16 della Juventus ha sostenuto tutta la seduta con i compagni e può quindi essere considerato arruolabile per la partita che, alle 20.45 di Ferragosto, chiuderà il programma della prima giornata della Serie A 2022-’23.

McKennie gioca la partitella: recupero record dopo la lesione alla spalla Passi in avanti sensibili anche per McKennie, che mercoledì aveva lavorato parzialmente in gruppo a meno di due settimane dalla lesione capsulare alla spalla sinistra subito durante la tournée negli Stati Uniti: giovedì il centrocampista ha fatto parte della squadra che ha vinto la partitella di fine allenamento, come documentato dallo stesso giocatore attraverso una foto sul proprio profilo Instagram. Il recupero quindi procede spedito e non è da escludere che Allegri decida di convocarlo già per la partita contro il Sassuolo.