Pogba, aspettando il ritorno in campo spunta il nuovo look

Pogba si rifà il look dall'amico Ahmed AlsanawI

Dopo alcuni consulti con medici di fiducia, Pogba ha deciso di non operarsi e di affidarsi alla terapia conservativa con l’obiettivo di tornare in campo già a metà settembre. Intanto il campione del mondo 2018 sembra non avere perso il buonumore, come si intuisce dal post Instagram pubblicato sul proprio profilo che ne illustra la nuova acconciatura. Approfittando dell’assenza per infortunio, infatti, Pogba ha fatto un salto dall’amico Ahmed AlsanawI, barbiere di tanti altri calciatori illustri. “Injured or not, still vibing”, "Infortunato o no, ancora felice" ha scritto Pogba come didascalia al video che lo vede alzarsi dalla poltrona del barbiere a “lavoro ultimato”, rigorosamente con addosso la maglia d’allenamento della Juve e una discreta dose di allegria, con tanto di mini-balletto finale sulla soglia prima di salutare i followers al grido “Let’s go”.