Kostic, niente allenamenti con la Juve: era a Francoforte

Filip Kostic oggi ha saltato sia l'allenamento della mattina sia quello del pomeriggio agli ordini di Massimiliano Allegr i. Il neo acquisto della Juve , infatti, è dovuto volare a Francoforte per risolvere le ultime pratiche burocratiche relative al visto. Domani, però, sarà regolarmente alla Continassa per partecipare alla prima seduta con i suoi nuovi compagni, a solo due giorni dall'esordio in campionato contro il Sassuolo . A questo punto, è difficile ipotizzare che possa partire dall'inizio il 15 agosto.

Allenamento Juve: costruzione della manovra e forza in palestra

Nell'allenamento della mattina, Allegri e i suoi collaboratori hanno fatto lavorare il gruppo sulla manovra, con esercitazioni divise per reparti: difesa e combinazione per le conclusioni in attacco. Nel pomeriggio, sempre alla Continassa, si è lavorato invece sulla forza in palestra su base individuale. Domani, come detto, tutti ancora al lavoro al mattino. E sarà l'antivigilia dell'esordio in Serie A.