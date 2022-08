Compleanno di Chiellini: gli auguri social della Juve

“Tanti auguri di buon compleanno a Chiellini”

L'uomo di tante battaglie, dei trofei vinti, sia in bianconero sia in azzurro, ha deciso quest'anno di provare l'avventura in Mls. Con i Los Angeles Fc, per esattezza. A Torino e alla Juve ha lasciato un'eredità pesante, una lacuna difficile da colmare. Non solo per il suo modo di stare in campo, 'da professore', ma anche per il carisma, per la capacità di comandare la difesa, in coppia con Bonucci. E prima ancora nel famoso terzetto di cui faceva parte anche Barzagli, con Buffon come ultimo baluardo.