Juve-Sassuolo, i convocati: Kostic e McKennie ci sono, 8 assenti

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Sassuolo , che apre il campionato dei bianconeri questa sera all' Allianz Stadium alle ore 20.45.

Juve, i convocati: ok McKennie e Locatelli, 8 assenti

Nella lista di Allegri ci sono il neo arrivato Kostic, e anche McKennie e Locatelli, dati in dubbio per le condizioni fisiche non perfette. Nell'elenco non figurano ben 8 giocatori della rosa: oltre agli squalificati Kean e Rabiot, mancheranno gli infortunati Chiesa, Pogba, Szczesny, Kaio Jorge, Aké e Arthur. L'elenco completo dei convocati: 2 De Sciglio, 3 Bremer, 5 Locatelli, 6 Danilo, 8 McKennie, 9 Vlahovi?, 11 Cuadrado, 12 Alex Sandro, 13 Rovella, 15 Gatti, 17 Kosti?, 19 Bonucci, 20 Miretti, 22 Di Maria, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 28 Zakaria, 30 Soulé, 36 Perin, 40 Da Graca, 41 Garofani, 44 Fagioli.