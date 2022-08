Di Maria gioia e dolore: gol, assist e allarme infortunio

Debutto a Ferragosto e gol subito dopo il cooling break. Angel Di Maria è atterrato nel pianeta Juventus a inizio estate e ha esordito in Serie A in un giorno speciale, storico per il calcio italiano, che mai prima di quest’anno aveva visto disputarsi una partita il 15 di agosto.

Di Maria si prende subito la Juve Troppe coincidenze perché il Fideo non "decidesse" di timbrare la prima in Italia con un gol, che non sarà il marchio di fabbrica di chi è diventato fuoriclasse soprattutto grazie a giocate di qualità, cross e assist, ma che è pur sempre il modo migliore per iniziare una nuova avventura e in particolare la stagione che porterà al Mondiale.