Vlahovic: "È stata un'estate difficile. Io capocannoniere? Conta solo lo scudetto"

Juve, il ritorno di Vlahovic: "Non sono al 100%"

Due gol per il serbo, uno e un assist per l’argentino, uscito però per un risentimento all’adduttore a metà secondo tempo. Intervistato da 'DAZN' al termine della partita il centravanti della Juventus ha espresso tutta la propria soddisfazione per una prestazione che potrebbe avere chiuso un lungo periodo negativo, anche sul piano fisico: "Ho lavorato tutta l'estate, non sono ancora al 100% perchè ho avuto un problema non semplice da superare, questa è la seconda partita da 90 minuti da quando abbiamo finito il campionato dopo l'amichevole contro l'Atletico. Sto lavorando per tornare al massimo".