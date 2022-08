Depay alla Juve? Non solo: ecco gli altri attaccanti protagonisti dell'estate

Depay , Aubameyang , Cr7 : sono ancora loro, i goleador internazionali, i protagonisti del mercato. Adesso siamo nella settimana cruciale per definire il futuro del primo. L’accordo di massima con la Juventus (contratto da 5 milioni di euro più 2 di bonus) è confermato, i segnali della società bianconera confermano la volontà di arrivare ad una conclusione in tempi rapidi, anche per consegnare ad Allegri un’altra soluzione in attacco. Oltre ad essere un vecchio obiettivo del club, l’olandese rimane infatti la prima scelta del tecnico toscano che in questa sessione ha preteso e ottenuto giocatori pronti ed esperti come Di Maria e Pogba (ora infortunato). I prossimi step sono quindi decisi: la firma con la Juventus dopo la risoluzione del contratto con il Barcellona . L'entourage dell'olandese, coordinato dall’avvocato Ledure , è al lavoro per il lieto fine e la formalizzazione dell’affare.

Caso Aubameyang: la posizione di Xavi

Restiamo a Barcellona, dove tiene banco anche il caso Aubameyang: l’ex Arsenal, classe ’89, è nel mirino del Chelsea con cui flirta da un pò di tempo. Ora i Blues hanno fatto anche il passo di presentare un’offerta formale sui 15 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Ma i blaugrana ne chiedono almeno 20 e lo stesso Xavi ha fatto capire di puntare ancora sulla punta 33enne.

Poi, Cristiano Ronaldo. Il portoghese è considerato quasi un ex dello United, ieri The Athletic ha svelato che il campione lusitano pranza da solo e non con i compagni di squadra. L’ennesimo segnale sulla volontà di cambiare aria con l’obiettivo di indossare la maglia di una squadra impegnata in Champions League. Ma quale? Di certo non il Psg con cui non risultano trattative o discussioni.

Cr7, quale futuro?

Scartato anche un ritorno al Real e in Italia, dove di fatto Cr7 è stato offerto senza successo a più squadre. Resta, quindi, sicuramente in piedi l’ipotesi Atletico Madrid così come un ritorno a casa, allo Sporting. Infine, Mauro Icardi. È previsto un confronto importante tra l'entourage dell'argentino e il Psg per trovare una soluzione entro la fine del mercato.