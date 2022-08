Juve, Di Maria ha lasciato il J Medical: attesa per l'esito degli esami

Dopo lo spettacolo, l’attesa. E la speranza. Angel Di Maria è arrivato di buon mattino presso il J Medical per sottoporsi agli esami strumentali dopo il risentimento all’adduttore sinistro avvertito a metà del secondo tempo della partita vinta 3-0 dalla Juventus contro il Sassuolo, che ha segnato il suo debutto in Serie A.

Juve, anche Pogba e Szczesny al J Medical: l'affetto dei tifosi Il Fideo è stato circondato dall’affetto dei tifosi subito dopo essere sceso dall’auto che lo ha portato al centro medico dei bianconeri: il numero 22 si è prestato alle richieste di selfie e foto per poi entrare all’interno del J Medical, dove l'ex Psg è rimasto per circa 45 minuti, per poi lasciare la struttura al termine dei controlli a bordo di un'automobile da un'uscita secondaria. Presenti presso il centro medico altri due infortunati illustri della Juve, Paul Pogba e Wojciech Szczssny. Il centrocampista, uscito pochi minuti dopo l'ingresso di Di Maria è stato sottoposto ad una visita di controllo dopo l’inizio della terapia conservativa per guarire dalla lesione al menisco esterno accusata a metà luglio durante la tournée negli Stati Uniti. Per Szczesny, invece, in programma accertamenti dopo la lesione dell'adduttore lungo della coscia sinistra subita prima dell'amichevole contro l'Atletico Madrid e che ha impedito al portiere polacco di difendere i pali della Juve al debutto in campionato.

Juve, è subito Di Maria show Di Maria è stato l’mvp della prima partita di campionato della Juventus, sbloccando il risultato a metà del primo tempo su assist di Alex Sandro e poi servendo nella ripresa a Dusan Vlahovic il pallone del 3-0 che ha chiuso i conti. In mezzo, in particolare dopo il cambio di ruolo da trequartista a esterno sinistro, Di Maria ha pennellato calcio entrando in tutte le principali azioni offensive della Juve e mostrando già un’intesa molto buona per i compagni.