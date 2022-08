Pogba, show social e omaggio a Di Maria durante Juve-Sassuolo

Pogba è stato comunque protagonista della serata dal momento che la sua presenza in tribuna non è passata inosservata. Paul, che aveva al fianco la moglie, ha infatti sfoggiato l’edizione speciale della seconda maglia, presentata proprio durante la tournée negli Stati Uniti ed è stato molto attivo durante la partita tra foto e post sui propri canali social.

Juve-Sassuolo, Pogba omaggia Di Maria

Il campione del mondo 2018 ha postato due Instagram Stories, una riprendendo una fase di gioco e lo spettacolo dell’Allianz Stadium tornato a riempirsi, con tanto di didascalia “Incredible” condita da due cuori bianconeri e da una guest star di tutto rispetto come Khaby Lame, allo stadio insieme a Paul, ed una con la scritta “Watch until the end” e il tag a Di Maria per festeggiare il primo gol della partita, segnato proprio dall’argentino. Nelle ore precedenti Pogba aveva postato anche un video d’annata contenente un gol al Sassuolo segnato durante la sua prima esperienza bianconera.